Em 27 concelhos mais de 10% da população foi infetada no 1.º ano da pandemia. Veja o que se passou no seu

Decorridos 12 meses desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, o país totalizava, a 2 de março, 806.626 casos positivos acumulados, o que corresponde a 7,83% da população.No entanto, nem todos os concelhos foram atingidos pela pandemia da mesma forma. Em 27 municípios, 8,76% dos 308 concelhos do país, foi superada a fasquia de 10% de residentes infetados. Por outro lado, em 24 municípios o novo coronavírus infetou menos de um em cada 50 habitantes (2%). A maioria destes concelhos localizam-se nos Açores (17), havendo ainda seis na Madeira e apenas um - Aljezur - em Portugal continental.Acima da média nacional surgem 90 concelhos, incluindo alguns dos mais populosos.O município de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, é o que apresenta maior percentagem da população a já ter estado infetada: 15,26%. Isto significa que mais de um em cada sete dos 4.652 residentes no concelho já testaram positivo.Seguem-se os municípios de Castelo de Vide (Portalegre), com 13,6% da população infetada, e Lousada (Porto), com 12,22%.Entre os 27 concelhos onde pelo menos um em cada 10 habitantes testaram positivo destacam-se três municípios do distrito de Braga: Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Estes três concelhos têm todos mais de 100 mil residentes e no seu conjunto somam uma população de 400 mil. Aqui, o total de casos de covid ascende a 44.006, ou seja, cerca de 11%.Mas existem outros concelhos acima dos 10% de infetados com 50 mil a 100 mil habitantes. Estão nesta situação Paços de Ferreira, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Felgueiras.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) regista uma incidência superior à média nacional após 12 meses de pandemia. A região soma 243.191 casos acumulados, o que corresponde a 8,49% dos 2,86 milhões de residentes.Dos 18 municípios da AML, oito apresentam uma percentagem da população infetada inferior à média do país, destacando-se o Montijo, com 6,01% da população a já ter testado positivo.No entanto, cinco concelhos superam os 9%, sendo que todos são municípios com mais de 100 mil habitantes.Setúbal (9,85%), Loures (9,29%), Lisboa (9,19%), Odivelas (9,12%) e Sintra (9,04%) somam 128.173 casos e totalizam perto de 1,4 milhões de residentes.Já a Área Metropolitana do Porto (AMP) apresenta uma incidência inferior à da AML, com 8,15%, mas igualmente acima da média do país.Os 17 municípios da AMP totalizam 140.865 casos para uma população de pouco mais de 1,7 milhões de pessoas.Dois concelhos - Póvoa de Varzim e Vila do Conde - superam a fasquia dos 10%, enquanto os concelhos mais populosos, com exceção de Santa Maria da Feira (9,16%), ficam abaixo da média nacional.Assim, Vila Nova de Gaia regista 7,06% da população infetada, o Porto apresenta 7,81%, Matosinhos 7,41%, Gondomar 7,72% e a Maia 6,61%.