Já não há concelhos em risco extremo e apenas oito estão em risco muito elevado. Veja no mapa o seu

A evolução favorável da pandemia em Portugal permite que pela primeira vez desde que os municípios são classificados em escalões de risco face à incidência não haja qualquer concelho em risco extremo. E mesmo no segundo nível mais grave encontram-se apenas oito dos 308 municípios.Os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), referentes ao período de 17 de fevereiro a 2 de março, mostram que nenhum concelho supera os 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o limite inferior do escalão de risco extremo. Uma semana antes havia ainda três municípios - Manteigas, Arronches e Resende - no nível mais grave.A redução dos contágios leva ainda a que o número de concelhos em risco muito elevado (480 a 960 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias) tenha descido de 14 para oito. Destes municípios dois - Câmara de Lobos e Funchal - situam-se na Madeira.Em risco elevado (240 a 480 casos) passam a estar 27 concelhos, menos 69 do que os 96 de há sete dias.Já no nível de risco moderado (menos de 240 casos) o número de municípios dispara de 195 para 273.Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) apenas três - Montijo, Palmela e Sesimbra - dos 18 municípios estão em risco elevado, enquanto os restantes 15 encontram-se no nível de risco epidemiológico mais baixo.Esta redução da incidência em vários dos concelhos da AML que são dos mais populosos do país levam a que apenas Lisboa, o município com mais habitantes do país, tenha registado mais de um milhar de novas infeções. O concelho da capital reportou 1.167 novos casos, menos de um terço do que os 3.667 registados nas duas semanas anteriores.Já na Área Metropolitana do Porto (AMP) os 17 municípios encontram-se todos em risco moderado.Esta evolução na região da Invicta permite que os dois concelhos com mais novos casos nestas duas semanas - Vila Nova de Gaia e Porto - registem, ambos, 288 infeções cada.Há duas semanas Gaia reportou 940 casos e o Porto registou 565 novos contágios.Entre 17 de fevereiro e 2 de março o número de novas infeções reportadas foi inferior a 10 em 115 concelhos, o que corresponde a 37,3% do total de municípios do país. Há duas semanas, apenas 45 concelhos tinha somado menos de uma dezena de novos contágios.E o número de municípios sem qualquer caso nestas duas semanas ascendeu a 15, dos quais oito nos Açores.No período anterior, de 3 a 16 de fevereiro, somente 10 concelhos tinham tido uma "folha limpa": nove nos Açores e o município alentejano de Mourão.