Em Barcelos, Setúbal, Guimarães, Famalicão e mais 25 concelhos 10% da população já foi infetada

Decorridos praticamente 13 meses desde o início da pandemia da covid-19 em Portugal, a 2 de março de 2020, são 29 os concelhos onde pelo menos 10% da população já foi infetada pelo coronavírus. Todos os municípios se situam em Portugal continental, representando 10,4% dos 278 municípios.Os dados revelados segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que abrangem o período de 17 a 30 de março, permitem calcular, tendo em conta a estimativa da população do INE, o número de casos por cada concelho.Face a 16 de março, há mais dois municípios a superarem a barreira dos 10% dos residentes infetados: Santo Tirso e Setúbal. É de notar que são dois concelhos com elevada população - Santo Tirso tem 68.221 habitantes e Setúbal tem 115.126.Assim, Setúbal é o quarto município de entre os 24 que têm mais de 100 mil habitantes a ultrapassar os 10% de infetados, juntando-se a Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.O município de Aguiar da Beira continua a ser aquele com maior percentagem da população a estar ou ter estado com covid-19. Os 715 casos registados correspondem a 15,37% dos 4.652 habitantes do concelho do distrito da Guarda.Seguem-se Castelo de Vide, com 13,84% da população infetada, Lousada (12,33%), Cuba (12,17%) e Paços de Ferreira (12,12%).Ainda cima dos 10% encontram-se (por ordem decrescente): Manteigas, Figueira de Castelo Rodrigo, Guimarães, Póvoa de Varzim, Sernancelhe, Vimioso, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Rio Maior, Armamar, Mêda, Felgueiras, Barcelos, São João da Pesqueira, Boticas, Trofa, Gavião, Póvoa de Lanhoso, Alfândega da Fé, Vizela, Pinhel, Santo Tirso, Setúbal e Penedono.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) soma 248.405 casos reportados, o que representa 8,68% dos 2,86 milhões de residentes. A média nacional era, a 30 de março, de 7,98%.Dos 18 municípios da AML, seis registam mais de 9% da população a já ter sido infetada.Além de Setúbal, superam os 9% os concelhos de Loures (9,47%), Lisboa (9,40%), Odivelas (9,32%), Sintra (9,21%) e Amadora (9,03%).O valor mais baixo é observado no município do Montijo, com 6,37%, sendo o único dos concelhos da AML abaixo dos 7%.Na Área Metropolitana do Porto (AMP) os 143.059 casos registados correspondem a 8,28% dos cerca de 1,73 milhões de habitantes.Apesar de uma percentagem de infetados inferior à da AML, quatro dos 17 municípios da AMP têm mais de um em cada 10 residentes a já terem testado positivo à covid-19.Os concelhos com maior percentagem de infetados são a Póvoa de Varzim (11,56%), Vila do Conde (11,05%), Trofa (10,27%) e Santo Tirso (10,04%).Acima da média nacional estão também os municípios de Santa Maria da Feira (9,25%), São João da Madeira (9,10%), Oliveira de Azeméis (8,83%), Paredes (8,76%), Espinho (8,26%), Arouca (8,05%), Porto (8,01%) e Vale de Cambra (7,99%).O concelho da Maia, com 6,69% de infetados, é o único abaixo dos 7%.