Saiba quais são os 83 concelhos que arriscam ver o desconfinamento travado a 19 de abril

Concelhos limítrofes de municípios com 120 ou mais casos por 100 mil habitantes:

O primeiro-ministro revelou quinta-feira, quando anunciou a segunda fase de desconfinamento, que a 31 de março havia 19 concelhos acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.António Costa indicou que estes municípios ficariam sob vigilância e que, caso permanecessem nesse patamar numa segunda avaliação - dentro de 15 dias, seriam alvo de "medidas particulares".Mas o primeiro-ministro advertiu que essas medidas específicas poderão abranger também os concelhos límitrofes dos 19 acima do limiar de risco. Os municípios adjacentes ascendem a 64.Em termos de população, se os 19 concelhos acima do limite somam um total de 391.942 residentes, segundo os dados mais recentes do INE, os 64 municípios limítrofes têm uma população de 1.350.297 habitantes.A lista das 19 autarquias que superam os 120 casos por 100 mil residentes inclui seis concelhos onde a incidência é maior do que 240 casos.Os concelhos em causa deverão estar refletidos no boletim da DGS que será divulgado esta segunda-feira e que deverá abranger os casos reportados de 17 a 30 de março.Na anterior listagem - com dados de 10 a 23 de março - eram 24 os municípios de Portugal continental com pelo menos 120 casos por 100 mil habitantes, sendo que sete superavam mesmo os 240 casos.Contudo, os concelhos elencados por António Costa apresentam uma grande diferença face à última listagem oficial da DGS No relatório da DGS os sete municípios com mais de 240 casos por 100 mil habitantes eram: Alcoutim, Belmonte, Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Moura, Odemira e Rio Maior.Já na lista divulgada pelo primeiro-ministro os seis concelhos neste patamar são: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior. Ou seja, apenas Moura, Odemira e Rio Maior coincidem.E na listagem da DGS, os restantes 17 concelhos acima dos 120 casos eram: Armamar, Castelo de Vide, Cinfães, Cuba, Figueira da Foz, Golegã, Gouveia, Lagoa, Montijo, Penacova, Penela, Peso da Régua, Portimão, Póvoa de Varzim, Sobral de Monte Agraço, Soure e Viana do Castelo.Deste lote, nos nomes anunciados por Costa, saem Armamar, Castelo de Vide, Cuba, Golegã, Gouveia, Montijo, Penacova, Peso da Régua, Póvoa de Varzim, Sobral de Monte Agraço e Viana do Castelo. Em contrapartida, passam a figurar nos municípios com mais de 120 casos os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Vila do Bispo e Vimioso.AlandroalAlbufeiraBejaBorbaCinfãesFigueira da FozFigueiró dos VinhosLagoaMarinha GrandePenelaSoureVila do BispoVimiosoCarregal do SalMouraOdemiraPortimãoRibeira de PenaRio MaiorAlcobaçaAljezurAljustrelAlvaiázereAnsiãoAroucaAzambujaBaiãoBarrancosBoticasBragançaCabeceiras de BastoCadavalCaldas da RainhaCantanhedeCastanheira de PêraCastelo de PaivaCastro DaireCastro VerdeCondeixa-a-NovaCubaElvasEstremozFerreira do AlentejoFerreira do ZêzereLagosLeiriaLouléLousãMacedo de CavaleirosMértolaMiranda do CorvoMiranda do DouroMogadouroMonchiqueMondim de BastoMonforteMontemor-o-VelhoMourãoNelasOliveira do HospitalOuriquePenafielPedrógão GrandePombalPortelPorto de MósRedondoReguengos de MonsarazResendeSanta Comba DãoSantarémSantiago do CacémSerpaSertãSilvesSinesTábuaTondelaVidigueiraVila Pouca de AguiarVila RealVila ViçosaViseu