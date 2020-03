O valor da participação que Yu Xiaoning detém na empresa valorizou 13,5 mil milhões de renmimbis (1,9 mil milhões de dólares) para os 16,8 mil milhões de renmibis em seis semanas na empresa que detém 40% da quota de mercado de fabrico de máscaras médicas de proteção em território chinês.



"A competição por estes materiais tornou-se a chave para a prevenção global de epidemias", disse Xue Zhanzhong, analista da Hengtai Securities, ao FT, acrescentando que "o limiar técnico e o processo de produção foram a razão pela qual o preço dos materiais aumentou recentemente".



Yu Xiaoning lançou a Dawn Polymer em 2002 e começou a aperfeiçoar a produção de tecidos durante o surto de síndrome respiratória aguda grave em 2002.



"Por causa da Sars naquele ano, mudámos [o tecido] uma série de vezes até nos focarmos num produto essencial", disse Yu à revista Chinese Entrepreneurs, numa entrevista. Agora, e "após 17 anos" a empresa tornou-se "num fabricante nacional líder em termos de tecnologia e produção".



Em 2019, a fortuna pessoal de Yu estava avaliada em 3,6 mil milhões de renmibis.

A participação que Yu Xiaoning detém na Dawn Polymer valorizou 1,9 mil milhões de dólares desde 20 de janeiro, com as ações da empresa fabricante de máscaras de proteção a dispararem 417% nestes período, segundo o Financial Times.Desde que a propagação do coronavírus ganhou força em território chinês, e depois se expandiu em semelhante proporção para o resto do mundo, fabricar máscaras tem sido como imprimir dinheiro para esta empresa chinesa.