Espanha regista mais 812 mortos em 24 horas

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 812 mortos com o novo coronavírus, um número que representa uma descida face ao recorde de 838 vítimas mortais que se registou no domingo.

Segundo os números revelados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde espanhol, o país conta agora com 7.340 óbitos, 85.195 pessoas infetadas, quase 17.000 doentes recuperados e cerca de 47.000 internados no hospital.





Os números do governo revelam ainda um aumento de 6.398 no número de infetados, menos do que os 6.549 novos casos anunciados no domingo.