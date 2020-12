Estudo revela anticorpos para o vírus em mais de 4% dos habitantes de Wuhan  

O estudo, realizado pelo Centro de Controlo de Doenças (CDC) do país asiático, baseia-se numa amostra de cerca de 34.000 pessoas, em Wuhan, nas restantes cidades da província de Hubei, da qual Wuhan é capital, e em seis outras regiões que, juntas, somam mais de 341 milhões de habitantes: Pequim (norte), Liaoning (nordeste), Guangdong (sudeste), Sichuan (centro) e Xangai e Jiangsu, ambas no leste do país.

Em Wuhan, 4,4% dos participantes revelaram anticorpos contra o vírus. Nas restantes cidades de Hubei, aquela cifra fixou-se em 0,44%.

Hubei, e especificamente a sua capital, é de longe a área que mais casos registou na China.

Nas demais áreas analisadas, onde foram realizados testes sorológicos junto de 12 mil pessoas, apenas em duas refiões foi detetada a defesa contra o agente infeccioso.

"Os resultados da pesquisa mostram que o nível de infeções entre a população da China é baixo, indicando que o controlo da epidemia, com Wuhan como principal frente de batalha, foi bem-sucedido e preveniu efetivamente a propagação em larga escala", apontou o CDC, na sua conta oficial na rede social WeChat.

Apesar de alguns surtos esporádicos - que aumentaram nas últimas semanas - a China mantém a epidemia praticamente sob controlo há vários meses.

Segundo dados oficiais, desde o início da pandemia, o gigante asiático detetou quase 87 mil casos de covid - embora esta estatística não inclua os assintomáticos - e 4.634 mortes.