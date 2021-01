"Fechando e reduzindo a transmissão, mantendo as escolas abertas, observa-se uma redução do Rt abaixo de 1", diz especialista

A primeira reunião do Infarmed em 2021 arrancou esta terça-feira de manhã. Durante a sua intervenção, o epidemiologista Baltazar Nunes destacou que o índice de transmissibilidade - o famoso Rt - tem neste momento o valor de 1,2 para o território nacional.



O especialista defende por isso um confinamento geral, semelhante ao que foi adotado em março e abril de 2020, para diminuir o índice de transmissibilidade. "O que observamos é que se não fizermos nada, se não houver intervenção, mantendo-se o valor do Rt, o número de hospitalizações e o número de casos vai aumentar de forma exponencial", disse o perito.



Apesar de defender o apertar das medidas, Baltazar Nunes reconhece que é possível atingir um Rt abaixo de 1 mantendo as escolas abertas.



"Fechando e reduzindo a transmissão, mantendo as escolas abertas, observa-se uma redução o Rt abaixo de 1", observou o epidemiologista depois de elencar os vários cenários contemplados nos modelos matemáticos em que assenta a sua análise.



Ainda assim, Baltazar Nunes reconhece que "quanto mais fechadas estiverem as escolas e toda a comunidade, maior será a redução da transmissibilidade".



As palavras do responsável pela Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Ricardo Jorge chegam numa altura em que o Governo equaciona decretar o encerramento das escolas para combater a evolução epidemiológica do SARS-Cov-2 em Portugal. De acordo com o que tem sido avançado na imprensa nacional, o tema está a causar discórdia dentro do Executivo, com o ministério da Saúde a defender a medida, enquanto o ministério da Educação apela a que as escolas continuem abertas.