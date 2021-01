"Dificilmente evitaremos os 14 mil casos por dia", disse Manuel do Carmo Gomes durante a sua intervenção na reunião do Infarmed esta terça-feira. O epidemiologista observou que o número de casos de infeção diário atual é muito elevado, à semelhança do índice de transmissibilidade, e antecipou um futuro sombrio para o país.



Diz o especialista que, mesmo com um novo confinamento geral, o ritmo de aceleração de novos casos vai levar a que Portugal atinja cerca de 14 mil casos diários de infeção por SARS-Cov-2 dentro de duas semanas. Após esse período, serão precisas mais três semanas para que se atinja a marca dos 7 mil casos diários e outras três semanas para conseguir reduzir o número de casos para os 3.500.



"Dificilmente evitaremos os 700 internados em Unidades de Cuidados Intensivos", antecipou Manuel do Carmo Gomes, acrescentando em seguida que se prevê que venham a morrer mais de 150 pessoas por dia, com um pico de 154 óbitos a 24 de janeiro.



"Temos pela frente as semanas mais difíceis da pandemia. A única boa notícia é que isto só pode melhorar depois", afirmou.



O epidemiologista calcula também que, se nada for feito, o número de infeções diárias venha a duplicar a cada 11 dias.