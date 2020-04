No que concerne ao número de pessoas infetadas, França apenas é superada pelos Estados Unidos (386.104), Espanha (140.511) e Itália (135.586). Além destes quatro países, apenas a Alemanha, com 106.504 casos, supera a fasquia dos 100 mil casos positivos.



Já em termos de número de mortes, a França surge atrás de Itália (17.127), Espanha (13.897) e EUA (12.242).



Em termos globais, desde o início da pandemia foram contabilizados 1,41 milhões de casos confirmados de covid-19 e o número de vítimas mortais supera já as 81 mil. Existem também 300 mil doentes dados como curados.

O número de novos casos de covid-19 em França registado nas últimas 24 horas ascende a 11.059 e foram contabilizadas 1.417 mortes neste período, o que eleva o total desde o início da pandemia no país para 109.069 casos e 10.328 óbitos, segundo o mais recente balanço das autoridades gaulesas.França é o quarto país mais atingido pela pandemia, quer em número de casos confirmados quer em número de vítimas mortais.