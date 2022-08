Governo estende até ao final de agosto comparticipação de testes de Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo estendeu o prazo de comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional à covid-19 prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde até ao final de agosto. A necessária portaria, publicada esta quarta-feira em Diário da República, determina que, "ainda que a evolução da situação epidemiológica tenha evidenciado alguma estabilização", a "relevância da realização de testes de diagnóstico para despiste de infeção" justifica esta prorrogação e não exclui que outras venham a suceder-se-lhe.

Desta forma, continua a garantir-se "o acesso e a realização de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional, prescritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e financiados através de um regime especial de preços máximos para efeitos de comparticipação da realização desses mesmos TRAg", determina o diploma.

Leia Também Covid-19: Passagem a endemia terá de esperar pelo próximo inverno

Mantém-se, assim, a regra segundo a qual o preço máximo para efeitos de comparticipação é de 10 euros.

Leia Também Período de isolamento para casos de Covid-19 vai passar de sete para cinco dias

No âmbito deste regime, os testes rápidos de antigénio à covid-19 estão disponíveis em 1.502 farmácias e 718 laboratórios do país, segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). Há ainda 148 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde onde estes testes podem ser realizados gratuitamente.