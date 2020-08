Governo francês vai apresentar plano de retoma de 100 mil milhões

Afinal será só a 3 de setembro que o governo francês vai apresentar o prometido plano de recuperação económica, inicialmente previsto para a passada terça-feira, e que se destina a financiar medidas de resposta aos efeitos económicos da crise da covid-19.





Jean Castex, primeiro-ministro francês, anunciou ontem que os contornos do plano de retoma de 100 mil milhões de euros serão conhecidos na quinta-feira da próxima semana.





Perto de metade (40 mil milhões de euros) do valor vai sair do plano de recuperação da União Europeia, revelou esta quarta-feira o chefe do governo francês, adiantando que o programa de relançamento económico que será conhecido dentro de uma semana inclui 2 mil milhões de euros para apoiar o setor da saúde.





Os 100 mil milhões de euros do novo plano somam-se às medidas já colocadas no terreno de investimento público e garantias de Estado no valor de 460 mil milhões de euros.





O adiamento na apresentação do programa de retoma permite ao executivo gaulês atribuir ainda maior peso a medidas relacionadas com o reforço do investimento no setor da saúde. A preocupação com o regresso às aulas será outro pilar do plano, noticia o Politico.