Governo nomeia comissão para definir estratégia de vacinação contra a covid-19

Após os anúncios recentes de que algumas vacinas contra a covid-19 em desenvolvimento têm eficácias superiores a 90%, o Governo português antecipa agora o momento em que pelo menos uma das vacinas estará finalmente pronta para ser administrada em massa.Esta manhã, a ministra da Saúde afirmou que o Governo está a "preparar tudo" para "poder ter a distribuição da primeira vacina em Janeiro" . Além disso, um despacho publicado no dia 4 de novembro, mas conhecido apenas esta quarta-feira, revela a criação da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC).Trata-se de um "grupo consultivo da Direção-Geral da Saúde (DGS), que se dedicará à recomendação de estratégias apropriadas no respeitante à vacinação contra a covid-19, baseadas na melhor evidência científica disponível sobre o impacto da doença e da vacinação", revela o despacho da DGS.O objetivo é criar uma estratégia nacional para a vacinação contra a covid-19. Dessa forma, as funções da comissão passam pela emissão de "pareceres técnicos sobre as vacinas contra covid-19", pela recomendação de grupos-alvo de vacinação "e a sua priorização" ou pelo acompanhamento do "desenvolvimento de estudos sobre a vacinação e as vacinas covid-19".As recomendações e pareceres da CTVC serão depois apresentadas à "Diretora-Geral da Saúde, para eventual submissão" ao Governo.O despacho do Executivo acrescenta que a "CTVC é constituída por especialistas de áreas do conhecimento que contribuem para o estudo e a aplicação das vacinas e da vacinação" e que os peritos nomeados "têm acompanhado a evolução dos conhecimentos sobre o vírus SARS CoV-2, sobre a clínica e epidemiologia da covid-19 e sobre as vacinas contra a covid-19".A criação deste grupo está em linha com o que foi sugerido pela Organização Mundial de Saúde e pela Comissão Europeia, que "têm recomendado e estimulado os países a prepararem as suas estratégias de vacinação contra a covid-19".