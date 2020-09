Contingência arranca sem medidas para Lisboa e Porto

Empregadores e trabalhadores das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto já sabem que vão ter regras específicas para a organização do trabalho, com teletrabalho em espelho e horários diferenciados, mas ainda desconhecem como terão de as implementar e que coimas arriscam.

Contingência arranca sem medidas para Lisboa e Porto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.