Governo propõe teletrabalho obrigatório após as festas

O teletrabalho deverá passar a ser recomendado e não obrigatório nos próximos dias. No entanto, o Ministério do Trabalho já admitiu uma medida mais imperativa durante um período limitado, depois das festas do final do ano. Decisão será tomada esta quinta-feira.

Governo propõe teletrabalho obrigatório após as festas









