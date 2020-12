Guimarães e Gaia com maior descida de novos casos, Bragança lidera subidas. Veja no mapa como foi no seu

O abrandamento no ritmo de novos contágios pelo coronavírus em Portugal registado nas últimas semanas reflete-se na evolução da situação epidemiológica nos concelhos mais atingidos.



Os mais recentes dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), referentes ao período de 4 a 17 de dezembro, permitem constatar que apenas Lisboa, o concelho mais populoso do país, registou mais de dois mil novos casos naquele período. Nas duas semanas entre 25 e 8 de dezembro a capital contava com a companhia de Vila Nova de Gaia e Guimarães.





O número de casos por concelho é calculado pelo Negócios com base na incidência divulgada pela DGS e os dados da população do INE.



Guimarães foi o município com um recuo mais acentuado nos novos contágios, registando uma redução de 522 infeções.



Seguiram-se Vila Nova de Gaia, com menos 484, e Vila Nova de Famalicão, com menos 342.



Ainda com decréscimos nas novas infeções superiores a 300 contam-se Loures e Braga, com descidas de 310 e 305, respetivamente.



No total foram 19 os concelhos em que o número de novos contágios baixou em pelo menos uma centena, incluindo alguns dos municípios mais atingidos pela pandemia, casos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.



Bragança é único concelho com aumento de mais de 100 casos



Bragança é o único município onde o número de novos casos registou uma subida superior a 100. O concelho transmontano viu as novas infeções aumentarem em 354 entre 4 e 17 de dezembro, mais 133 do que nos 14 dias terminados a 8 de dezembro.



Entre os concelhos com maiores subidas contam-se cinco municípios da Margem Sul do Tejo: Moita (mais 91), Barreiro (79), Seixal (75), Montijo (64) e Palmela (63). Ainda naquela zona da Área Metropolitana de Lisboa (AML) houve uma aceleração nos contágios em Sesimbra (55), Almada (37) e, de forma ligeira, Alcochete (4). Apenas Setúbal, com um decréscimo de três novos casos, escapou a esta tendência.





11 municípios com mais de mil novos casos em duas semanas



Entre 4 e 17 de dezembro foram 11 os concelhos a registarem mais de um milhar de novos contágios, sendo que Lisboa, o município mais populoso do país, foi o único a superar a fasquia dos dois mil casos. Ainda assim, a capital viu o ritmo de propagação da pandemia abrandar face a 8 de dezembro.



Nos 14 dias até 17 de dezembro Lisboa reportou 2.639 novos casos, menos 61 do que os 2.700 registados entre 25 de novembro e 8 de dezembro.



Seguem-se Vila Nova de Gaia, com 1.842 casos, Sintra, o segundo concelho com mais população, com 1.570, Vila Nova de Famalicão, com 1.533, Guimarães, com 1.519, e Braga, com 1.441. Estes são os municípios que superam a média de 100 novos casos diários.



Ainda acima do patamar dos mil novos casos em 14 dias estão Porto, Barcelos, Santa Maria da Feira, Gondomar e Matosinhos.



...e sete sem qualquer novo caso



Já em sete concelhos, maioritariamente nos Açores, não foi reportado um único novo contágios.



Estão nesta situação invejável os municípios açorianos do Corvo, Lajes das Flores, Santa Cruz das Flores, Madalena e Vila do Porto, e ainda Barrancos e Alcoutim.



Há também 10 concelhos com apenas um novo caso registado naqueles 14 dias.