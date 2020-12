35 concelhos saem de risco muito elevado ou extremo e 32 sobem para esses escalões. Veja no mapa o seu

A mais recente atualização, a quarta, na classificação dos concelhos pelos quatro escalões de risco epidemiológico foi revelada pelo Governo na quinta-feira e as medidas serão aplicadas consoante o patamar de risco entre 24 de dezembro e 7 de janeiro, período de vigência do renovado estado de emergência.O Executivo continua a agrupar, para efeito das restrições, os concelhos nos dois níveis de risco mais graves.Os municípios são classificados em quatro níveis: risco moderado (menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores); elevado (240 a 480); muito elevado (480 a 960) e extremo (960 ou mais casos).Face à listagem que se reportava ao período de 19 de novembro a 2 de dezembro - que serviu de base para a aplicação das restrições durante o atual estado de emergência - o número de municípios nos dois escalões mais altos baixou de 113 para 109.Mas foram quase metade dos 278 concelhos de Portugal continental a verem o seu escalão mudar. Mais especificamente, 69 municípios passaram para um patamar mais grave de risco, enquanto 55 registaram uma melhoria na situação que lhes permitiu baixar de escalão.A repartição é agora de 30 concelhos em risco extremo, menos cinco do que na lista em vigor até às 00:00 de 24 de dezembro, 79 em risco muito elevado (mais um), 92 em risco elevado (sem variação) e 77 em risco moderado (mais quatro).Entre as medidas mais severas contava-se o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 13:00 e as 05:00, no entanto, no sábado 26 de dezembro, devido ao Natal, o recolher é imposto apenas a partir das 23:00, sendo que no domingo, dia 27, o recolher obrigatório vigora nos municípios nos dois piores escalões a partir das 13:00.Já no fim de semana seguinte, de 2 e 3 de janeiro, o recolher obrigatório às 13:00 aplica-se a todo o território continental.AlandroalAlcanenaAlijóArcos de ValdevezAveiroBelmonteCabeceiras de BastoCantanhedeCartaxoCastelo de PaivaCelorico de BastoCondeixa-a-NovaCovilhãCubaFigueira da FozGouveiaLouresMacedo de CavaleirosManteigasMirandelaNisaOliveira do BairroPampilhosa da SerraRio MaiorSardoalSátãoSetúbalSoureTaroucaTorres VedrasVale de CambraValençaViana do CasteloVila Nova de PaivaVizelaAlenquerAlmeidaAlter do ChãoBarreiroCastelo de VideÉvoraFigueira de Castelo RodrigoFigueiró dos VinhosGrândolaIdanha-a-NovaMealhadaMértolaMesão FrioMoitaMonçãoMonforteMontalegreMontemor-o-NovoMontijoNelasOliveira do HospitalPenamacorPeso da RéguaPinhelPorto de MósResendeSanta Marta de PenaguiãoSernancelheTabuaçoTerras de BouroViseu