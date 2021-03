Há mais 691 casos e 38 mortes por covid. Internados estão já abaixo dos 2 mil

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 691 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo o 13.º dia consecutivo abaixo das duas mil novas infeções e o terceiro abaixo das mil, segundo os dados revelados esta terça-feira, 2 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS). Excluindo os relatórios que reportam dados de sábado e domingo, os números de hoje são os mais baixos desde 6 de outubro.

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 38 vítimas mortais no país, sendo o quarto dia consecutivo abaixo das 50 mortes.





Os números de hoje traduzem uma redução de 33% face aos 1.032 casos reportados na terça-feira passada, indicando que o ritmo de propagação está a abrandar. E em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 38%.



Nos óbitos, as 38 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.389.













Com os números conhecidos esta terça-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 934, o nível mais reduzido desde 8 de outubro.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 166 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, encontra-se já abaixo do limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes para um território ser considerado de risco moderado e está no menor valor desde 15 de outubro.







Casos ativos em mínimos desde 29 de dezembro





Pela positiva, o relatório da DGS mostra 3.230 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 723.465.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 2.577, para 65.793 o menor número desde 30 de dezembro. Face ao máximo de casos ativos, registado a 29 de janeiro, há agora menos 116.018 portugueses infetados.





Internamentos em mínimo desde 31 de outubro





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são positivas. Estão agora internados menos 170 pacientes em Portugal, que colocam o total em 1.997, o menor valor desde 31 de outubro. Face ao máximo de 6.869, registado a 1 de fevereiro, a descida é já de 4.872.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 23 doentes, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 446, mínimo desde 18 de novembro. Face ao pico de 904 doentes em UCI, a 5 de fevereiro, a redução é de 458.







Açores com máximo de casos em quase um mês

Dos novos casos identificados no país, 255 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representou 37% das novas infeções. Este foi o terceiro dia consecutivo em que esta região reportou menos de 300 novos casos.

Dos restantes novos casos, 166 foram no Norte, que regista menos de 300 casos pelo quinto dia consecutivo, 73 no Centro, 140 na Madeira, 27 no Alentejo, 19 nos Açores e 11 no Algarve. O valor dos Açores é o mais elevado desde 4 de fevereiro.

No que respeita aos óbitos, foram registados 18 em LVT, 47% do total nacional, 10 no Norte, 7 no Centro, 2 no Algarve e 1 no Alentejo. Na Madeira e nos Açores não se registaram vítimas mortais.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 326.544 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 305.027, o Centro com 115.057, o Alentejo com 28.501, o Algarve com 20.121. Na Madeira foram registados 6.614 contágios e nos Açores 3.783.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 6.864 óbitos, o Norte regista 5.225 e o Centro 2.922. No Alentejo as mortes ascendem a 948, enquanto no Algarve são 341, na Madeira são 61 e nos Açores 28.