Já só há 3 concelhos em risco extremo e mais de 60% dos municípios estão em risco moderado. Veja o seu

Leia Também Novos casos de covid-19 no nível mais baixo desde setembro

Leia Também Portugal demorou apenas 14 dias a passar de risco extremo a moderado

A evolução favorável da pandemia em Portugal leva a que sejam já 195 os concelhos que se encontram em risco moderado, o escalão mais baixo de risco epidemiológico, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). E apenas três municípios estão em risco extremo.Os números hoje divulgados abrangem o período de 10 a 23 de fevereiro e mostram que somente os concelhos de Arronches, Manteigas e Resende se encontram acima dos 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, colocando-os em risco extremo. Uma semana antes eram 15 os municípios no nível mais severo de risco.Em risco muito elevado (480 a 960 casos) estão agora 14 concelhos, uma descida face aos 97 registados a 16 de fevereiro.No nível de risco elevado (240 a 480 casos) o número de municípios passou de 116 para 96.Assim, os concelhos no nível mais reduzido de risco (menos de 240 casos) disparou de 80 para 195, o que representa mais de 62% dos 308 concelhos do país.A Área Metropolitana de Lisboa (AM Lisboa) passa a ter todos os 18 concelhos em risco elevado. Uma semana antes, a AM Lisboa tinha ainda um município - Setúbal - em risco extremo.A 16 de fevereiro, os restantes 17 concelhos da AM Lisboa encontravam-se todos em risco muito elevado.Já na Área Metropolitana do Porto (AM Porto) dos 17 municípios, somente três - Arouca, Espinho e Vila do Conde - estão em risco elevado.Os restantes 14 concelhos ficaram abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes, estando em risco moderado.Apenas os dois municípios mais populosos do país - Lisboa e Sintra - superaram os mil novos contágios nestes 14 dias.Assim, o concelho da capital registou 1.977 novas infeções, enquanto Sintra somou 1.644.O terceiro município com mais caso foi Cascais, com 743 novos contágios.Já o Porto registou apenas 329 novas infeções.Há ainda 11 concelhos, sendo apenas um - Vila Velha de Ródão - em Portugal continental, que não reportaram qualquer novo caso nestas duas semanas.Apenas em 18 municípios foi registado um aumento na incidência da pandemia, enquanto em nove esta manteve-se e nos restantes 281 a situação melhorou.Entre os concelhos onde o número de casos por 100 mil habitantes aumentou destaca-se Barrancos, com uma subida na incidência de 368, que passou de risco elevado para muito elevado.Também Monforte passou de risco moderado para risco elevado.