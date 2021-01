Hospital privado em Lagos cede área ao SNS para doentes não-covid

O Hospital de São Gonçalo de Lagos, do Grupo Hospital Particular do Algarve, vai ceder os seus serviços de internamento e bloco operatório ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a cirurgia do ambulatório de doentes não-covid.





São cedidas 26 de camas de internamento e 2 salas de bloco operatório para aliviar as listas de espera cirúrgicas das diferentes especialidades. Já em abril de 2020, o Grupo HPA Saúde tinha disponibilizado de forma exclusiva esta unidade para acompanhamento de doentes com covid-19, num esforço de colaboração com o SNS.





"Neste momento tão complicado que atravessamos, mantemos total disponibilidade para colaborar, como o temos feito desde março de 2020, pois acreditamos que só reunindo esforços de todos os setores será possível ultrapassar esta terrível fase", escreve o HPA, no comunicado dirigido à imprensa.





O Grupo HPA Saúde informa ainda que manterá a sua regular atividade no Hospital de São Gonçalo, nomeadamente os serviços de atendimento permanente, consultas, tratamentos, exames e análises clínicas. Todas as unidades deste grupo continuarão em funcionamento, incluindo o atendimento permanente 24 horas, nos hospitais de Alvor e Gambelas.