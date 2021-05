Incidência da pandemia sobe em 132 concelhos e desce em 75. Veja no mapa como está o seu.

VEJA OS DADOS DO SEU CONCELHO











A incidência da pandemia agravou-se em 132 dos 308 concelhos portugueses nos 14 dias entre 13 e 26 de maio face ao registado no período de 6 a 19 de maio, revelou esta sexta-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS). Em 75 municípios, pelo contrário, o número de casos por 100 mil habitantes baixou enquanto nos restantes 101 não se registou qualquer alteração.Os dados hoje divulgados mostram que em 63 concelhos não foi reportado nenhum novo caso de infeção pelo coronavírus, o que representa uma descida face aos 81 municípios sem casos registados no anterior boletim.Para efeitos do plano de desconfinamento, há quatro concelhos de Portugal Continental acima do limiar de 240 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, que, assim, caso permaneçam nesse patamar na avaliação da próxima semana, poderão ser forçados a recuar para uma fase anterior do desconfinamento. Os municípios em causa são Arganil, Golegã, Odemira e Vila do Bispo. Ainda acima dos 240 casos estão os concelhos açorianos de Ribeira Grande, Nordeste e Vila Franca do Campo, mas o plano de desconfinamento não se aplica nas regiões autónomas.No boletim hoje divulgado, a DGS dá conta também de 11 municípios que apresentam uma incidência acima dos 120 casos por 100 mil habitantes mas inferior a 240. Destes, sete situam-se no Continente - Chamusca, Lisboa, Montalegre, Salvaterra de Magos, Tavira, Vale de Cambra e Vila Nova de Paiva. Nas ilhas, estão nesta situação os municípios madeirenses de Funchal, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Santana.Lisboa é o concelho com maior número de novas infeções - 780 -, sendo também o município mais populoso do país. O concelho da capital viu o número de casos aumentar em 179 face aos valores de uma semana antes.Segue-se Sintra, o segundo concelho com mais população, com 223, acima dos 157 de sete dias atrás.Já Ribeira Grande, que tem apenas 32.811 residentes, registou 203 novas infeções, a que corresponde a maior taxa de incidência do país, superando concelhos com bem mais população como Braga (197), Cascais (167) ou Porto (162).