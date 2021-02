Irlanda prolonga confinamento até 5 de abril mas escolas reabrem parcialmente a 1 de março

O confinamento generalizado na Irlanda vai se prolongar até 5 de abril, enquanto as escolas começarão a reabrir de forma faseada a partir de 1 de março, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin.A reabertura das escolas na primeira fase "envolve o regresso às aulas presenciais de mais de 320 mil alunos", referiu o líder do governo irlandês.As crianças de 4 e 5 anos, bem como os alunos das primeira e segunda classes regressam às aulas presenciais a 1 de março. Também nessa data voltam as aulas para os estudantes do 11.º e 12.º ano.A 15 de março regressam às escolas os alunos das terceira e quarta classes e os do quinto ano.A 12 de abril, após as férias da Páscoa, os restantes alunos também voltam a ter aulas presenciais."É fundamental não baixarmos a guarda. Estamos cuidadosa e gradualmente a reabrir as escolas porque precisamos de ter as nossas crianças de volta ao ambiente escolar. Isso representa um grande alívio quer para os alunos quer para os pais", disse ainda Martin.