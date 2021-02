Dinamarca vai assumir um "risco calculado" ao aligeirar restrições em março

Leia Também Suíça avança com desconfinamento gradual a partir de 1 de março

governo suíço e os cantões acordaram avançar para um desconfinamento gradual a partir da próxima segunda-feira, 1 de março, tal como tinha sido anunciado a 17 de fevereiro. As lojas, jardins zoológicos e espaços de lazer ao ar livre vão reabrir, mas os restaurantes vão permanecer encerrados pelo menos até 22 de março.

A Suíça encontra-se em confinamento quase total desde 18 de janeiro, sendo que os restaurantes estão encerrados e a funcionar apenas com take-away e entregas ao domicílio desde meados de dezembro.

A Dinamarca planeia abrir as lojas e algumas escolas em março, numa operação a que o governo chama de "risco calculado", uma vez que há a hipóteses de voltarem a aumentar os internamentos hospitalares devido ao coronavírus nos próximos meses.Neste momento, o país tem uma das taxas de infeção mais baixas da Europa, com os números de novos infetados a diminuírem com mais força a partir de dezembro, depois de várias medidas anunciadas para conter a propagação.O governo permitirá a reabertura de lojas com menos de 5.000 metros quadrados, enquanto que as atividades de lazer ao ar livre podem ser retomadas com um limite máximo de 25 pessoas. As escolas em algumas partes do país também terão permissão para reabrir, mas exigirão que os alunos façam testes duas vezes por semana.Este aumento de atividade pode significar um aumento de "infetados e, portanto, também mais hospitalizações", disse o ministro da Saúde, Magnus Heunicke, numa conferência de imprensa, acrescentando que o número de infeções pode chegar aos 880 em meados de abril, mais do que o triplo do número atual.Reabrir a economia deverá contribuir com cerca de 330 milhões de euros para a economia dinamarquesa, segundo fontes do Governo.Também o