Itália prepara novos estímulos de 1,5 mil milhões de euros para enfrentar confinamento

O Governo italiano está a preparar um novo pacote de estímulos, no valor de 1,5 mil milhões de euros, que vem ajudar os negócios afetados por uma nova vaga da pandemia, avança a Bloomberg.

Os fundos destinam-se a ajudar a enfrentar os danos causados por novas medidas de confinamento. As restrições deverão ser anunciadas esta terça-feira pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte (na foto), e vão implicar o fecho de vários negócios nas regiões mais afetadas.

O norte será, mais uma vez, particularmente afetado. Todas as atividades comerciais não-essenciais vão fechar nas regiões da Lombardia. Bares, restaurantes e cabeleireiros vão fechar. Mesmo os alunos de ensino secundário ou de níveis de ensino superiores poderão voltar às aulas por via digital. Ainda assim, as operações de produção, como é o caso das fábricas, vão continuar.

A estratégia de Itália, desta vez, é tomar medidas por região, tentando ao máximo evitar um confinamento que se alastre por toda a nação e que tenha consequências mais graves numa economia já fragilizada. Conte avançou, ontem, a ideia de um modelo de três níveis de restrições diferentes, de acordo com a taxa de infeção.





De momento, até cinco regiões podem ser categorizadas dentro da categoria vermelha, aquela com as medidas mais exigentes, de acordo com a publicação La Repubblica. As contempladas poderão ser, para já, Lombardia, Piedmont, Calabria, alto Adige e Val d’Aosta.