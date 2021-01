João Leão testa positivo à covid-19

João Leão testou positivo à covid-19, informou em comunicado o Gabinete do ministro de Estado e das Finanças.

O ministro "está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar", refere o documento.





Recorde-se que João Leão esteve presente no conselho de ministros de quarta-feira, onde se decidiu que a partir das 00:00 de dia 15 voltaria a vigorar o dever de recolhimento domiciliário.



Dentro do Executivo, também a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, testou esta semana positivo ao coronavírus.



Em novembro do ano passado o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, testou igualmente positivo, depois de o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, ter estado infetado em outubro.

Também o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, acusou positivo à covid em novembro.

No início desta semana, a 11 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa teve um primeiro teste positivo, mas nos posteriores o Presidente da República já acusou negativo.