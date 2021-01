Ministra do Trabalho testa positivo à covid-19

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social testou positivo à covid-19, apresentando "sintomas ligeiros".



Ana Mendes Godinho está em "confinamento domiciliário, sendo substituída pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional", refere uma nota emitida pelo gabinete primeiro-ministro.





Na mesma nota, informa-se que a ministra, "estando já em isolamento desde a passada segunda-feira, participou ontem no Conselho de Ministros por videoconferência".



Na mesma situação de isolamento profilático estão também o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, "em consequência de outros contactos" e tal como "determinado pelas autoridades de saúde". Entretanto, os testes à covid-19 deram resultado negativo.