Siza Vieira em isolamento depois de contacto com ministro das Finanças

Pedro Siza Vieira, ministro de estado e da Economia, está em isolamento profilático, devido ao contacto com o ministro das Finanças, João Leão, que testou positivo à covid-19.





Em comunicado emitido pelo gabinete do ministro da Economia, explica-se que o isolamento foi determinado pelas autoridades de saúde, já que "teve um contacto com o ministro da Finanças que, entretanto, acusou positivo à covid-19". Acrescenta o Ministério da Economia que, "mesmo tendo sido sempre salvaguardadas todas as normas de segurança, foi considerado, como medida de mera precaução, que o ministro [Siza Vieira] cumprisse um isolamento profilático, apesar de não ter sido testado e de não apresentar quaisquer sintomas".





apresentando "sintomas ligeiros".





Ana Mendes Godinho está em "confinamento domiciliário, sendo substituída pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional", refere uma nota emitida pelo gabinete primeiro-ministro

Daí que vai continuar a trabalhar a partir de casa, explica-se.No sábado foi anunciado que João Leão, ministro das Finanças, testou positivo à covid-19, encontrando-se, por isso, "em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar", referiu um comunicado o ministério Já na semana passada, também Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, testou positivo à covid-19,ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, "em consequência de outros contactos" e tal como "determinado pelas autoridades de saúde". Entretanto, os testes à covid-19 deram resultado negativo.