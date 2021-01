Jogos de futebol vão continuar. Cultura fecha

O futebol profissional vai continuar em atividade, assegurou António Costa.



Na conferência de imprensa na qual está a apresentar as medidas de confinamento, o primeiro-ministro realça que "as atividades desportivas, de lazer, são mantidas com as exceções do regime de março e abril".





O que, concretizou, significa que a liga profissional e as equiparadas são "mantidas em atividade", mas continuam "sem público".O que significa que o futebol profissional vai continuar, nomeadamente os jogos da primeira liga e da taça.Os ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos vão, no entanto, ter de encerrar.Tal como os espetáculos culturais, que passam, agora, a ter de encerrar.