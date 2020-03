Pagamentos com cartão deixam de ter limite mínimo

O comunicado do Conselho de Ministros esclarece que "o diploma estabelece a suspensão de comissões em operações de pagamento, e que os beneficiários que disponibilizem terminais de pagamento automáticos não podem recusar ou limitar a aceitação de cartões para pagamento de quaisquer bens ou serviços, independentemente do valor da operação".

As medidas pretendem "facilitar e fomentar a utilização de instrumentos de pagamento eletrónicos, como os pagamentos baseados em cartão, em detrimento de meios de pagamento tradicionais, como as moedas e as notas", lê-se no comunicado.



A medida já tinha sido anunciada pelo Governo na semana passada. O ministro das Finanças, Mário Centeno, sublinhou que "eliminando-se este custo fixo, os comerciantes podem começar a aceitar pagamentos por meios electrónicos sem estabelecer valor mínimo. É desejável que os pagamentos em numerário se reduzam ao mínimo indispensável nesta fase".