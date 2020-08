Lisboa supera cinco mil casos. Veja no mapa a situação da covid-19 no seu concelho

Na semana de 23 a 30 de agosto Portugal registou 2.292 novos casos de infeção pelo coronavírus responsável pela covid-19, o que representa uma subida de 54% face aos 1.486 da semana anterior, indicam os dados divulgados esta segunda-feira, 31 de agosto, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Os dados da distribuição geográfica ao nível dos municípios, que são reportados pela DGS às segundas-feiras, mostram que foram 45 os concelhos do país com pelo menos 10 casos adicionais na semana finda domingo.As maiores subidas em termos absolutos pertenceram aos dois municípios mais populosos: Lisboa e Sintra, com 143 e 139 novas infeções, respetivamente.Mas em vários outros municípios de Lisboa e Vale do Tejo também foram observadas subidas expressivas, como é o caso de Vila Franca de Xira (99 novos casos), Amadora (83), Azambuja (74) e Odivelas (57).Com um aumento significativo de novas infeções contam-se ainda concelhos como Braga (55), Guimarães 52), Vila Verde (51) e Vila Nova de Famalicão (44).A situação continua preocupante nos municípios vizinhos de Vila do Conde e Póvoa do Varzim, que registaram 53 e 46 novos casos, respetivamente. Os surtos surgidos na comunidade piscatória vilacondense continua a não dar sinais de abrandamento.E são vários os concelhos menos populosos onde o número de novos casos também aumentou de forma considerável. Como são exemplos, além da Azambuja, os municípios de Arouca, com 30 infeções adicionais, Santarém (39) ou Alcácer do Sal (21).A Área Metropolitana de Lisboa (AML) viu o número de novos casos aumentarem em 831, uma aceleração face às três semanas anteriores, em que os 18 municípios da AML tinham contabilizado 611, 694 e 697 novas infeções.Desde o início da pandemia, a AML soma 24.739 casos, o que corresponde a 42,6% do total do país. Isto apesar de a população da AML representar apenas 27,8% do total nacional. E o município da capital superou esta semana a fasquia dos cinco mil casos.Ao concentrar 11 dos 24 municípios com mais de 100 mil residentes, a AML conta com os quatro concelhos com maior número de casos: Lisboa (5.087), Sintra (4.279), Loures (2.539) e Amadora (2.494).Já a Área Metropolitana do Porto (AMP) apresentou igualmente um recrudescimento nos novos casos, com 363 infeções adicionais. Nas semanas anteriores, a AMP tinha registado 162, 223 e 218 novos casos.As maiores subidas esta semana dentro da AMP pertenceram a Vila do Conde (53), Póvoa do Varzim (46), Matosinhos (42) e Porto (40). A Área Metropolitana do Porto soma 11.275 casos desde o início da pandemia.O número de municípios com mais de um milhar de infetados desde o início da pandemia subiu para 14 esta semana, com a inclusão do concelho da Maia, que regista agora 1.001 infeções.Além dos quatro concelhos da AML com maior número de casos, Vila Nova de Gaia soma agora 1.920 infetados, seguindo-se Odivelas (1.806), Cascais (1.596), Porto (1.585), Matosinhos (1.394), Braga (1.379), Vila Franca de Xira (1.323), Oeiras (1.300), Gondomar (1.132) e Maia (1.001).Existem em todo o país 74 municípios com 100 ou mais infetados e o número de concelhos com pelo menos três casos - a DGS não identifica os municípios com dois ou menos casos confirmados - ascende a 267, com a inclusão de Ribeira Grande e São João da Pesqueira.