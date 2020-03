No início desta semana, Johnson já tinha dito que seria obrigado a agir caso os britânicos continuassem a não cumprir os pedidos do governo na capital, que é o centro da epidemia no Reino Unido.



Apesar do encerramento de parte do comércio e espaços públicos, as lojas vão permanecer abertas.

A partir de agora, e até ordem em contrário, Londres vai encerrar todos os restaurantes, pubs, centros de lazer e cinemas para conter a propagação do coronavírus, disse um membro do governo britânico à Bloomberg.Segundo a agência de notícias, o primeiro-ministro Boris Johnson e a sua equipa continuam a elaborar medidas que travem o movimento nas ruas e em espaços públicos e viram-se obrigados a ordenar o encerramento de alguns deles, dada a recusa por parte dos britânicos em obedecer aos aconselhamentos das organizações de saúde e governamentais.