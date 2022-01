Mais 10.554 casos de covid-19 e 10 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Aulas recomeçam em 10 de janeiro, diz Governo

Na distribuição geográfica dos casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com mais 4.328 casos, seguida do Norte com mais 4.025 casos, Centro reporta mais 925 casos, Algarve mais 273, Alentejo mais 216, e nas ilhas a Madeira tem mais 636 casos e os Açores mais 151.

Quanto aos mortos há mais três no Norte, dois no Centro, mais três em Lisboa e Vale do Tejo. Alentejo e Algarve não têm a lamentar mais nehuma morte esta segunda-feira.



Açores e Madeira registaram mais um morto cada.

Portugal tem neste momento 207.859 casos ativos, mais 4.537 que no dia anterior. O boletim indica ainda 6 007 pessoas recuperadas.

Portugal regista mais 10.554 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 10 mortes, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira.No que toca aos internamentos, há 1.167 pessoas internadas, mais 86 face ao boletim deste domingo. Já no que diz respeito aos internamentos em unidades de cuidados intensivas (UCI) há registo de 147 internados, menos 1 em 24 horas.Este domingo, Portugal contabilizou mais 11.080 novos casos e 14 mortes nas últimas 24 horas.