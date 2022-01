Portugal com 25.836 casos de covid-19 e 15 mortes nas últimas 24 horas. Internamentos superam os 1.200

Leia Também Covid-19: Aumento da gripe pode levar a casos de infeção simultânea

Portugal contabiliza mais 25.836 casos de covid-19 e 15 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim revelado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).De acordo com estes dados, há 1.203 pessoas hospitalizadas, mais 36 face ao boletim anterior e máximo desde 9 de março. Já no que diz respeito aos internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) há 147 pessoas hospitalizadas, o mesmo valor do que na véspera.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de casos, com 10.831 infeções, o quarto maior dia de casos nesta região do país desde o início da pandemia. A região do Norte regista o segundo maior número de casos, com 8.848, seguido pelo Centro, com 3.322 casos. A Madeira regista neste boletim 1.322 casos, um novo máximo de casos nesta região do país.Lisboa e Vale do Tejo e o Centro registam cada uma cinco mortes, revela este boletim.Há mais 5.890 casos ativos e o número de pessoas recuperadas da doença foi de 19.931 pessoas em 24 horas, um novo máximo.Esta segunda-feira, dia 3, o boletim diário apresentou 10.554 casos de covid-19 e 10 mortes.(notícia atualizada)