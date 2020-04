Mais 754 novos infetados faz aumentar taxa de crescimento em Portugal. Mais 29 óbitos

A taxa de letalidade ficou, assim, nos 2,62%.



Relevante é a diminuição da taxa de crescimento no número de doentes internados, que são agora de 1084 casos, mais nove do que a situação registada no sábado. Sendo que 267 estão em cuidados intensivos, o que significa que entraram 16 pessoas para uma situação mais crítica, uma taxa de crescimento de 6%, o valor mais alto desde 1 de abril.

Ontem, na conferência de imprensa que acompanhou a divulgação do balanço diário, a ministra da Saúde realçou que quase 87% dos confirmados estão a ser acompanhados no seu domicílio. O número de casos suspeitos, contabilizados a 1 de janeiro, atingem os 86370, tendo 70130 dado negativo. 4962 aguardam resultado dos testes. E há 75 recuperados.



A maioria dos óbitos é registada em pessoas com mais de 80 anos.







(notícia atualizada)

POrtugal registou, nas últimas 24 horas, mais 754 novos infetados, que atingiram 11278 casos, mais 7,16% que no dia anterior. No sábado o crescimento tinha sido de 6,45%. A taxa de crescimento continua, assim, abaixo dos dois dígitos.Em relação aos óbitos, POrtugal registou mais 29 vítimas, mais 11% que no dia anterior, elevando o número de mortes para 295. O número de óbitos voltou, assim, a crescer a uma taxa de dois dígitos (superior a 10%), quando no boletin de sábado o crescimento tinha sido de 8%.