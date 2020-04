Mapa: Como está a evoluir a covid-19 no seu concelho

Veja no mapa a evolução diária dos casos confirmados de covid-19 em cada concelho desde que a DGS começou a apresentar os dados com distribuição por município.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 4 de abril e foram anunciados pela DGS a 5 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. Ao clicar em cada concelho pode ver a evolução de todos os dados diários desde que a DGS começou apresentar os dados distribuídos por município)

O relatório divulgado este domingo, 5 de abril, pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostra que são já 161 os concelhos com pelo menos três casos confirmados da doença Covid-19, o que corresponde a 52,27% dos 308 municípios portugueses.

Lisboa (681) continua a comandar a lista dos municípios com maior número de casos de Covid-19, seguindo-se os concelhos do Porto (660) e Vila Nova de Gaia (499).

Juntos, estes três municípios registam 1.840pessoas infetadas, o que corresponde a 20,9% dos 8.767 casos que foram reportados pela DGS com distribuição por concelho. O país têm mais de 10 mil casos, mas a DGS na tabela com os casos por concelho disponibiliza apenas 79% do total conhecido.

Apesar de elevado, este peso dos três municípios com mais casos já foi maior tem vindo a descer. Os casos confirmados nos 10 municípios com mais pessoas infetadas representam cerca de metade do total.

Quanto as concelhos com mais de 100 casos confirmados, são agora 21, com o Seixal a passar a integrar esta lista. Amadora (99) e Odivelas (95) estão bem perto.

Crescimento de 7,16% no número de infetados

Segundo anunciou hoje a DGS, Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 754 novos infetados, que atingiram 11278 casos, mais 7,16% que no dia anterior. No sábado o crescimento tinha sido de 6,45%. A taxa de crescimento continua, assim, abaixo dos dois dígitos.





Em relação aos óbitos, Portugal registou mais 29 vítimas, mais 11% que no dia anterior, elevando o número de mortes para 295. O número de óbitos voltou, assim, a crescer a uma taxa de dois dígitos (superior a 10%), quando no boletim de sábado o crescimento tinha sido de 8%.