Mais 884 novos casos e 8 óbitos por covid-19 em Portugal

Portugal contabiliza agora 72.939 casos confirmados de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia, o que representa 884 novos casos em 24 horas, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 26 de setembro.



O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.944, mais oito óbitos face a ontem. Os casos ativos voltaram a subir, atingindo os 23.615.





Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos quase 73 mil casos confirmados, 615estão internados em hospitais, menos nove do que na véspera.





No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 85 pacientes, menos um do que na véspera.



Das oito vítimas mortais, seis foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Centro e outra no Norte.



Segundo o boletim diário da DGS, foram registados até agora um total de 879 mortos no Norte, 748 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 260 no Centro e 23 no Alentejo. O Algarve registou até agora um total de 19 óbitos, os Açores 15 e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.





Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se nas últimas 24 horas mais 472 novos casos, o que corresponde a 53% do total. Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 292, o que corresponde a 33%.





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 2,67%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 7 de abril e compara com o pico de 4,37% registado no início de junho.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 47.380 casos, mais 377 do que o reportado ontem.