"Continuamos empenhados em garantir que os testes chegam onde são mais necessários e a melhorar o tempo de resposta entre a colheita e a entrega do resultado", declarou.



Lacerda Sales destacou os profissionais envolvidos no combate à pandemia, nas várias frentes.



"Todos, sem exceção, merecem o nosso reconhecimento, consideração e agradecimento", disse, referindo-se a bombeiros, forças e serviços de segurança, proteção civil e pessoal do INEM.



Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.



Relativamente ao dia anterior, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%).



Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.



Portugal está em estado de emergência desde 19 de março, que deverá ser renovado esta semana por um novo período de 15 dias.



"E foram distribuídos esta semana mais 265.000 testes pelas cinco administrações regionais de saúde e as duas regiões autónomas", afirmou o governante na conferência diária para atualizar a informação relativa à pandemia de covid-19 em Portugal.De acordo com o governantes, o Norte recebeu 45% dos 'kits, a região de Lisboa e Vale do Tejo recebeu cerca de 30%, sendo a restante quantidade distribuída pelas outras administrações regionais.