Mais de 2.800 milhões em garantias públicas devido à covid-19 ficaram por gastar

Cerca de 2.815 milhões de euros em garantias públicas disponibilizadas pelo Governo para ajudar a economia a enfrentar os impactos da covid-19 ficaram por executar, segundo informação avançada esta segunda-feira pelo jornal "Público", com base na proposta de Orçamento do Estado para este ano, entregue no Parlamento.Isso significa que, dos 5,06% do PIB de garantias públicas disponibilizadas, 1,24% ficaram por gastar. O Apoio à Economia Covid-19, lançado logo em março de 2020, foi o programa que mais garantias públicas usou tendo em conta o valor disponível: 2,44% do PIB (cerca de 5.539 milhões), quando tinham sido reservados 2,5%.Já a linha Retomar, criada em setembro de 2021, foi a que menos gastou. Segundo o Governo, foram usados menos de 0,01% do PIB (menos de 22,7 milhões) de um total de 0,47% do PIB (cerca de mil milhões).

Ao Público, o Governo explica que, "com exceção da Linha Retomar", a taxa média de execução das garantias públicas disponibilizadas "foi superior a 90%, a qual se considera bastante satisfatória". "O menor nível de contratação na linha Retomar, em comparação com as demais linhas, explica-se pelo facto de existirem soluções alternativas de financiamento das empresas disponíveis no mercado", refere.