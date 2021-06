Mais de 700 mil pessoas falham nova fase de abertura

A nova fase de desconfinamento, que arranca a 14 de junho e que inclui o fim do teletrabalho obrigatório, bem como o alargamento dos horários para a restauração e espetáculos e o fim das restrições de horários no comércio, vai vigorar em 274 dos 278 municípios de Portugal continental. Mas os quatro concelhos que falham esta etapa - Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra, deixam 738 mil pessoas com as regras atuais.



