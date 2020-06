Apesar de o número de novos casos registados no país ter aumentado em 345, nos dados por concelho essa subida é de 448, uma vez que a classificação dos casos por município não é feita tão rapidamente, sendo aliás, frequentemente corrigida com a passagem de casos contabilizados num concelho para outro.Apesar de o Governo ter aprovado na noite de segunda-feira medidas específicas de confinamento para todos os 18 municípios que constituem a Área Metropolitana de Lisboa (AML), a situação nos diversos concelhos é bastante diversificada.De um modo geral, os municípios da AML a sul do Tejo - Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal - apresentam um número de casos inferior aos dos restantes concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e também uma incidência - medida por casos por milhar de habitantes - abaixo quer da média da AML quer da média nacional.Desde o início do desconfinamento, a 4 de maio, Alcochete registou 12 novos casos, enquanto Palmela somou mais 33 e o Montijo 98. Mesmo os três municípios da margem sul com mais de 100 mil habitantes apresentam subidas moderadas: Setúbal regista mais 103 casos, Almada contabiliza mais 307 e o Seixal mais 381.Já na metade da AML a norte do Tejo, Sintra viu o número de casos aumentar em 1.707, Lisboa registou uma subida de 1.624, Loures apresenta um incremento de 1.270 e a Amadora de 1.131. Odivelas regista um crescimento de 719 no número de infetados.Já Cascais e Oeiras, apesar de terem mais população do que Odivelas, reportaram 474 e 436 novos casos, respetivamente.Em termos de incidência - casos por milhar de residentes - há também grandes diferenças.A média nacional situa-se em 3,86 casos por mil habitantes, enquanto na AML esse valor é de 4,92.Abaixo da média da AML estão 13 dos 18 municípios, com valores que vão dos 0,79 casos por mil residentes de Palmela até aos 4,81 de Vila Franca de Xira.Já os valores mais elevados pertencem à Amadora, com 8,03 casos por mil habitantes, seguida de Loures (7,86), Lisboa (6,26), Odivelas (5,95) e Sintra (5,94).O surto num lar de idosos levou a que Reguengos de Monsaraz registasse a segunda maior subida em novos casos nas últimas 24 horas: 46 testes positivos.O município alentejano, com cerca de 10 mil residentes, passou de 32 para 78 casos confirmados e tem agora uma incidência de 7,8 casos por mil habitantes.Reguengos de Monsaraz ultrapassou Moura para se tornar o concelho alentejano com mais casos e com maior incidência.Os concelhos de Leiria e Marco de Canavezes, com 101 e 103 casos, respetivamente, superaram a fasquia da centena de infetados.Em Leiria, que tem mais de 125 mil habitantes, a incidência cifra-se em 0,81 casos por mil residentes. Já no Marco de Canavezes, município com 51,5 mil habitantes, a taxa é de dois casos por mil pessoas.São agora 59 os concelhos acima de uma centena de casos, o que representa 19% dos 308 municípios portugueses.Quanto aos concelhos com pelo menos três casos - a DGS não identifica os municípios com dois ou menos infetados -, o número subiu de 241 para 242, o que representa 78,6% do total, com a inclusão do Redondo, com cinco casos.Os municípios com mais casos são Lisboa (3.191), Sintra (2.325), Loures (1.680), Vila Nova de Gaia (1.622), Amadora (1.479), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Gondomar (1.093) e Odivelas (963), que ultrapassou a Maia (950).