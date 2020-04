Mapa: Distrito do Porto tem o dobro dos infetados de Lisboa

O distrito do Porto é de longe o que apresenta o maior número de casos confirmados de covid-19, apresentando quase o dobro dos registados em Lisboa, apesar de ter menos população. Apesar de o concelho de Lisboa ter mais casos do que o Porto, outros concelhos no distrito nortenho também apresentam um elevado número de casos (como Gaia e Gondomar).

A Direção-Geral de Saúde reporta os dados por regiões (Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Algarve, Açores, Madeira e Alentejo) e também por concelho (não são apresentados os concelhos com menos de três casos e a distribuição corresponde apenas a 78% dos casos confirmados).

O Negócios agrupou os dados por concelho e elaborou o mapa em cima, onde é bem visível que é no distrito do Porto que a propagação da covid-19 está a ser mais intensa. Com cerca de 2,3 milhões de habitantes, o distrito da segunda maior cidade do país regista perto de 4 mil casos confirmados.

Lisboa, com cerca de 2,8 milhões de habitantes, é o segundo distrito com mais casos confirmados (perto de 2 mil). Segue-se Aveiro, com mais de mil casos para menos de 1 milhão de habitantes. Braga é o quarto e está também muito perto dos mil casos confirmados de covid-19.

No polo oposto estão diversos distritos com um número muito reduzido de pessoas infetadas. Destaca-se Castelo Branco, com apenas 3, mas também Beja (12) e Guarda (14).

Pode ver os dados de cada distrito no mapa em cima e a evolução dos últimos dias ao selecionar cada um deles. Em baixo pode ver o mapa com a distribuição dos casos por concelho, tal como o Negócios tem publicado todos os dias.

Concelhos com mais de 100 casos voltam a aumentar

O relatório da DGS mostra ainda que há mais um município (Odivelas) acima do patamar dos 100 casos confirmados de Covid-19, o que eleva para 27 o número de concelhos que ultrapassaram esta marca (8,77% do total de 308 municípios que compõem o território nacional).

Também o número de concelhos com o registo de pelo menos três pessoas infetadas pelo coronavírus voltou a crescer, ainda que de forma moderada. São agora 171 os municípios nessa circunstância, o que representa 55,52% do total.

Lisboa (773) e Porto (750) continuam a liderar de forma destacada no que diz respeito aos casos positivos de Covid-19. Acima das cinco centenas de casos, seguem-se ainda Vila Nova de Gaia (576) e Gondomar (556).

Os municípios de Lisboa, Porto e Gaia somam 2.099 casos confirmados, representativos de 20,76% dos 10.110 casos reportados pela DGS (que excluem, por razões de confidencialidade, os concelhos em que há apenas um ou dois casos positivos).

Nota ainda para o facto de os 10 municípios com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus somarem já 4.968 casos, o que equivale a praticamente metade (49,14%) dos casos registados em Portugal.

Ainda de acordo com os dados disponibilizados esta quarta-feira pela instituição liderada por Graça Freitas, o número de mortes provocadas pela pandemia aumentou para 380, o que configura um aumento de 35 relativamente a terça-feira.