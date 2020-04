Portugal com mais 35 mortos e 699 casos de covid-19. Doentes nos cuidados intensivos baixam 10%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 380, o que traduz uma subida de 35 face a ontem, quando estavam contabilizados 345 óbitos, anunciou a DGS esta quarta-feira, 8 de abril.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 5,6% para 13.141. Ontem, o número de infetados tinha subido 6% para 12.442, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 699.

O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos aumentou ligeiramente (35 contra 34 ontem), sendo que a taxa de crescimento baixou ligeiramente (10% contra 11% ontem).



Verifica-se por outro lado uma descida na taxa de crescimento do número de infetados (5,6% contra 6%). Em termos absolutos também desacelerou o aumento, embora de forma muito ligeira (699 contra 712 ontem).

Este é já o sétimo dia seguido em que a taxa de crescimento dos casos confirmados está abaixo dos 10% e o 11.º abaixo de 20%.

Taxa de letalidade sobe para máximo



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 2,89%, que compara com 2,77% ontem e representa um novo máximo desde o início da pandemia em Portugal. Entre os doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade aumentou para 11,3%.

Segundo o boletim diário da DGS, há 208 mortos no Norte (mais de metade do total), 68 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 96 no centro e oito no Algarve. Os Açores, Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 241 têm mais de 80 anos, 87 entre 70 e 79, 38 entre 60 e 69, 10 entre 50 e 59 e quatro com idade entre 40 e 49 anos. 176 são mulheres e 204 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 104.886 (ontem estava em 99.730) e 5.903 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.442 ontem). Existem 196 casos recuperados, acima dos 184 de ontem.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 24.481 (menos que os 25.070 de ontem).





Menos doentes nos cuidados intensivos





Os dados indicam que dos mais de 13 mil casos confirmados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim uma ligeira subida do número de internados (3%, contra 1.180 ontem) e uma forte descida nos internados nos cuidados intensivos (-10%, contra 271 ontem).





A descida do número de pessoas internadas é a primeira desde 17 de março.





Assim, 1,86% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos, com este indicador a ficar abaixo dos 2% pela primeira vez desde 28 de março. Do total, 9,2% dos infetados estão internados, o nível mais baixo desde 1 de abril.





A região Norte (7.386) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (3.424), região Centro (1.865) e Algarve (251). Há 70 casos nos Açores, 52 na Madeira e 93 no Alentejo.



Do total de infetados, 2.897 têm 70 ou mais anos (2.766 ontem). Com mais de 80 anos são 1.671.



Esta é a divisão dos caso confirmados por concelho: