A Área Metropolitana do Porto (AMP), por seu turno, tem seis concelhos acima dos 500 casos: Vila Nova de Gaia (1.592), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Gondomar (1.093), Maia (950) e Valongo (762).Braga, com 1.256 casos, Guimarães, com 725, Ovar, com 672, e Coimbra, com 604, são os restantes concelhos acima da barreira dos 500 casos. É de notar que apenas Ovar, com cerca de 54 mil habitantes, tem uma população inferior a 100 mil residentes. O concelho vareiro é, aliás, o município com maior número de casos por milhar de habitantes: 12,42.Face aos dados de sexta-feira há mais dois concelhos com mais de uma centena de casos: Leiria, com 106, e Amarante, com 101.Desta forma, são agora 56 os municípios que registam mais de cem infetados.Com a entrada de Leiria para o "clube dos 100", o Funchal passa a ser o único dos 23 municípios com mais de 100 mil residentes a registar menos de uma centena de casos. O concelho madeirense contabiliza apenas 26 infetados.Os dados revelados esta segunda-feira mostram mais um município com pelo menos três casos - os concelhos com dois ou menos casos não são identificados pela DGS -, elevando o total de concelhos com casos para 229, o que representa 74,4% dos 318 municípios.A nova inclusão é o concelho de Proença-a-nova, com três casos contabilizados. O pequeno município beirão, com cerca de sete mil habitantes, regista agora uma incidência de 0,49 casos por mil residentes.A média nacional cifra-se em 3,39 infetados por milhar de habitante.