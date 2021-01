Marcelo aguarda orientações da DGS após mais um teste negativo

A Presidência da República anunciou que o terceiro teste efetuado a Marcelo Rebelo de Sousa deu negativo, tal como o segundo, sendo que ainda não é certo se o Presidente da República deve ficar em isolamento profilático.

"O teste feito esta manhã pelo Instituto Ricardo Jorge voltou a dar resultado negativo", refere a nota, dando conta que "o Presidente da República aguarda agora as orientações das autoridades de saúde".





Este teste foi o terceiro realizado nas últimas horas por Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de um primeiro teste positivo à covid-19, o Presidente da República efetuou um segundo teste cujo resultado foi negativo. E o resultado foi o mesmo neste teste feito agora com o INEM.

Certo é que para já o Presidente da República está impedido de falar pessoalmente com os líderes dos partidos com assento parlamentar por estar em isolamento profilático, pelo que vai conversar telefonicamente com as principais forças políticas acerca da renovação do estado de emergência.

Marcelo pretende ouvir a opinião dos partidos sobre o decreto presidencial para prolongar o estado de emergência, sendo que o regime de exceção atualmente em vigor termina no final do dia 15 de janeiro.



