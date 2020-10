Marcelo quer que portugueses "levem a sério" a covid porque a "situação é grave"

Leia Também Portugal com novo recorde de casos de covid-19 em dia com maior número de óbitos desde abril

Marcelo Rebelo de Sousa considera que, depois do desconfinamento que se seguiu ao estado de emergência de março, agora é mais difícil as pessoas aceitarem novas medidas restritivas. No entanto o Presidente da República avisa que a "situação é grave" e lembra que para tais medidas serem eficazes é preciso que beneficiem de "consenso parlamentar e social".Em declarações feitas a partir de Belém, onde recebeu os dois ciclistas portugueses que brilharam no Giro, e transmitidas pela RTP3, Marcelo começou por dizer que agora é preciso que as "pessoas percebam, depois do desconfinamento que tiveram e a preocupação que têm com o desemprego, salários e a situação económica e social, se, sim ou não, há razões para, outra vez, pôr o pé no acelerador da proteção da vida e da saúde".O chefe do Estado lembrou a importância de haver um "equilíbrio" nas medidas a adotar, o que obriga a uma "calibragem das medidas, algumas mais específicas para certas partes do território, outras mais globais para todo o território".Reconheceu ainda que alguma medidas foram "mais fáceis" de adotar há sete ou oito meses, "não porque seja uma bizantinice de quem toma as medidas, mas porque é preciso que tenham um consenso parlamentar e é preciso que, para serem eficazes, tenham consenso social".No fundo, o Presidente espera que "as pessoas levem a sério ][a situação], percebam mesmo que a situação é grave e levem a sério as medidas" que vierem a ser necessárias.Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que ontem recebeu o primeiro-ministro, António Costa, em audiência."Ele expôs-me as ideias que tem. Vai ouvir sobre essas ideias os partidos políticos amanhã. Vai reunir um Conselho [de Ministros] extraordinário no sábado. Falará ao país no sábado a dizer as medidas para que aponta o Governo e o roteiro dessas medidas", acrescentou, citado pela Lusa."E depois eu admito eventualmente dizer alguma coisa ao país no decurso da semana que vem", antecipou. Ao sinalizar a importância do consenso parlamentar e ao admitir a hipótese de se dirigir aos portugueses na próxima semana, Marcelo parece ter em cima da mesa a possibilidade de decretar estado de emergência, uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República, após consulta ao Governo e aprovação da Assembleia da República.Mas ao contrário do que sucedeu na primeira vaga da pandemia, um novo estado de emergência não deverá repetir um confinamento geral, até porque Marcelo realçou a importância de "calibrar" medidas. São vários os países que estão a reforçar as restrições para conter o agravamento da crise pandémica e ainda esta quarta-feira Alemanha e França anunciaram novos confinamentos Esta sexta-feira, António Costa recebe os partidos com assentos parlamentar em São Bento para recolher opinião antes do Conselho de Ministros extraordinário que, no sábado, vai decidir novas medidas para conter a pandemia Nas últimas 24 horas, foram registados 4.244 novos casos de covid-19, o maior número de novos casos desde o início da pandemia.Esta quinta-feira, tem lugar um Conselho Europeu extraordinário que se focará sobretudo na discussão de estratégias de reforço da coordenação comunitária ao nível da testagem e rastreio da covid.(Notícia atualizada)