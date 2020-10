Líderes europeus querem manter fronteiras abertas na UE e acelerar testagem

Os líderes da União Europeia decidiram esta quinta-feira promover um "incremento da troca de informações entre todos os Estados-membros sobre as diferentes medidas que vão adotando e o sucesso que vão tendo", informou o primeiro-ministro português no final da cimeira realizada por videoconferência.Após o encontro telemático, António Costa adiantou ainda que a Comissão Europeia decidiu avançar com a "constituição de uma comissão científica integrando peritos de todos os Estados-membros" a fim de aprofundar o conhecimento detido sobre a covid-19.O líder do Governo português disse ainda que nesta cimeira destinada a reforçar a cooperação e coordenação no combate à pandemia ao nível comunitário foram ainda tratados outros "quatro temas fundamentais".Depois das críticas feitas inclusivamente por responsáveis comunitários aos encerramentos unilaterais de fronteiras durante a reação à primeira vaga da pandemia, António Costa revelou que, desta feita, foi "reafirmado por todos [os Estados-membros] o objetivo de não haver encerramentos de fronteiras".A intenção passa agora por "manter as fronteiras a funcionar entre todos os Estados-membros", acrescentou em declarações transmitidas pela RTP3.Como estava já previsto na ordem de trabalhos revelada antes desta cimeira, foi ainda ajustada uma estratégia destinada a responder à "necessidade de complementar testes de diagnóstico PCR com a utilização massiva de testes rápidos antigénio", continuou Costa notando serem estes os testes rápidos que serão usados em Portugal a partir de 9 de novembro.Há ainda uma "necessidade de reconhecimento mútuo sobre a validade destes diferentes testes de forma a acelerar a testagem e a possibilidade de isolamento de quem teste positivo". Ou seja, explicou o primeiro-ministro, a estratégia assenta na ideia de fazer testes "mais baratos, mais rápidos e que dispensam capacidade laboratorial", permitindo assim detetar mais rapidamente infeções.(Notícia em atualização)