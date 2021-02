Matosinhos com segundo centro de vacinação e preparado para outro de `drive-in´

A Câmara Municipal de Matosinhos criou um segundo espaço de vacinação contra a covid-19 com capacidade para 800 utentes por dia e está preparada para montar um modelo `drive-in´ (vacinação dentro do carro) quando "necessário e possível".O primeiro centro de vacinação de Matosinhos, no distrito do Porto, está instalado na Área Dedicada ao Doente Respiratório (ADR) Comunidade e o segundo está noutro pavilhão desativado "mais sul", agora adaptado, disse hoje Luísa Salgueiro (na foto), presidente desta autarquia na reunião pública do executivo municipal, via Zoom.Neste dois espaços, a câmara já investiu cerca de 140 mil euros, sublinhou.Nestas novas instalações, a autarquia vai criar uma zona de automóveis toda coberta para as pessoas não aguardarem à chuva, uma nova zona de recobro e casas de banho, dado só ter uma, explicou.Luísa Salgueiro afirmou ainda que o espaço está preparado para receber um centro de vacinação `drive-in´ (vacinação dentro do carro), sistema que será adotado quando a vacinação não implicar um período de recobro de 30 minutos."Não é possível que sejam vacinadas e fiquem a aguardar 30 minutos dentro do carro, os enfermeiros não podem estar em cada uma das viaturas", explicou.A parte logística dos centros são assegurados pela autarquia e os recursos humanos pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), realçou.A socialista contou ainda que, desde hoje, que funcionários municipais em teletrabalho e de serviços encerrados estão a trabalhar no novo centro com a função de orientar, ajudar e acompanhar as pessoas.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.474.437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 16.086 pessoas dos 799.106 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.