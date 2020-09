Médicos descobrem ponto de inflexão em casos graves de Covid

Quando dois irmãos adoeceram gravemente de Covid-19 na mesma altura em março, os seus médicos ficaram perplexos. Ambos eram jovens - 29 e 31 anos - e saudáveis. No entanto, em poucos dias não conseguiam respirar por conta própria e, tragicamente, um deles morreu.





Duas semanas depois, quando outros dois irmãos afetados por Covid, ambos na casa dos 20 anos, surgiram nos Países Baixos, geneticistas foram chamados para investigar. O que descobriram foi um caminho que conduz a casos graves, variações genéticas, e diferenças de género para uma perda da função imunológica que pode, em última análise, produzir uma nova abordagem para o tratamento de milhares de pacientes com coronavírus.

O fio condutor da pesquisa é a falta de uma substância chamada interferon que ajuda a orquestrar a defesa do corpo contra patógenos virais e pode ser administrada para tratar doenças como hepatite infecciosa. Agora, mais evidências sugerem que uma minoria significativa de pacientes de Covid-19 fica muito doente por causa de uma resposta deficiente de interferon. Estudos publicados na quinta-feira na revista Science mostraram que uma quantidade insuficiente de interferon pode indicar um ponto de inflexão perigoso nas infecções por SARS-CoV-2.

"Parece que este vírus tem um grande truque", disse Shane Crotty, professor do Centro de Pesquisa de Doenças Infecciosas e Vacinas do Instituto de Imunologia La Jolla, na Califórnia. "Esse grande truque é evitar a resposta imune inata inicial por um período significativo de tempo e, em particular, evitar uma resposta inicial do interferon tipo 1."

O trabalho destaca o potencial de terapias baseadas em interferon para ampliar uma gama de tratamentos para a Covid-19. Isso inclui o remdesivir da Gilead Sciences, e plasma convalescente, um componente do sangue de pacientes recuperados que pode conter fatores imunológicos benéficos.

Esses tratamentos fornecem benefícios limitados e são normalmente usados em pacientes muito doentes e hospitalizados. A possibilidade de o interferon ajudar algumas pessoas é atraente, porque parece mais eficaz nos estágios iniciais da infecção, quando a insuficiência respiratória com risco de vida ainda poderia ser evitada. Dezenas de estudos de tratamento com interferon estão agora a recrutar pacientes de Covid-19.





"Achamos que o momento certo pode ser essencial, porque é apenas na fase inicial que se pode realmente combater as partículas de vírus e defender contra a infecção", disse Alexander Hoischen, chefe do grupo de tecnologias genómicas e imunogenómicas do Radboud University Medical Center em Nimegue, que analisou o DNA dos dois conjuntos de irmãos.