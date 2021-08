Metade da população entre os 25 e 49 anos já está vacinada contra a covid-19

Em Portugal, metade da população entre os 25 e os 49 anos, faixa etária em que se tem verificado a maior parte dos novos casos de infeção, tem a vacinação contra a covid-19 completa. É o que revela o último relatório sobre o processo de vacinação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).57% de toda a população portuguesa já completou o seu esquema vacinal, e 69% tem pelo menos uma dose.Até agora, Portugal já recebeu 13,6 milhões de doses, tendo distribuído 12,6 milhões pelos vários pontos de vacinação no País.O Alentejo continua a ser onde mais habitantes completaram a vacinação (61%). Já no Algarve, um dos destinos de férias mais procurados no verão, 57% da população tem a vacinação completa e 68% tomaram a primeira dose.55% dos habitantes de Lisboa e Vale do Tejo também terminaram o esquema vacinal, com 69% a ter levado pelo menos uma dose.