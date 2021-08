Autoagendamento de vacina para 16 e 17 anos termina esta sexta-feira

Leia Também Covid-19: Disponível autoagendamento de vacinação para pessoas com 16 ou mais anos

Os jovens de 16 e 17 anos que ainda não agendaram a vacina contra a covid-19 só o poderão fazer até às 23h59 desta sexta-feira, dia 6 de agosto."O autoagendamento exclusivo para os utentes dos 16 aos 17 anos de idade, para vagas disponíveis no fim de semana de 14 e 15 de agosto, terminará às 23.59 horas de 6 de agosto", indica o comunicado da task-force.A partir de dia 7 de agosto, regressará o autoagendamento para utentes com idades iguais ou superiores a 18 anos, é explicado.O autoagendamento da vacina contra a covid-19 estava direcionado em exclusivo para os jovens de 16 e 17 anos desde esta terça-feira, dia 3 de agosto.A página da DGS para marcação da vacina destina-se apenas ao agendamento da primeira dose da vacina. É necessário introduzir a data de nascimento e o número de utente do SNS para depois poder escolher o local e o dia para receber a vacina.O agendamento só fica totalmente confirmado quando o utente recebe a SMS com a data, hora e local, e responde afirmativamente à mensagem.Segundo o relatório de vacinação, divulgado esta semana, 57% da população portuguesa já tem a vacinação completa.